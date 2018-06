Sueño inquietante

Al filo del despertar los sueños son un delirio de incoherencias; memoria desordenada de lo que fue o de lo que será o incluso de lo que pudo ser y nunca fue.

Imágenes caprichosas que ni el surrealismo onírico de las vanguardias, desde el compromiso de Bretón al fraude de Cadaqués, ni el sicoanálisis más elaborado y rancio serían capaces de ordenar.

Un lio sugerente, inquietante, en fin, que aunque no se entienda o no sepamos su significado, responde a razones que ahí están; liadas, pero ahí, esperando los instantes previos a la insoportable campanita del despertador para revelarse ante los ojos cerrados de la duermevela y darte la mañana buscando explicación a lo que aparentemente no lo tiene.

A mi esta sensación de desconcierto, de duda, de apariencia indescifrable, me asalta con los sueños matinales y con el PSOE, partido político que empieza a parecerme, de contradictorio y raro, puro sueño o puro surrealismo con manifiesto Dadá incluido.

Y es que, por más que intento, no consigo desenredar el hilo del ovillo ni desliar el lío de la madeja, que ya andaba liada pero ahora más, entre el partido de Pedro Sánchez y el de Susana Díaz, que, según cuentan algunos, es el mismo.

Es hablar un ministro de reformar la Constitución y de la estructura federal del Estado y es defender doña Susana la unidad de la patria, como si un estado federal no defendiese igual la unidad de la patria. Habla otro de un Estado laico y aconfesional y salta doña Susana con el viva la blanca paloma y viva la madre de dios. Habla don Pedro del entendimiento de la izquierda y se le rompe una vena a doña Susana gritándole improperios a Podemos. Reivindica don Pedro la tradición progresista y republicana del PSOE y se escora doña Susana hacia estribor, que no es lo mismo, ya lo sé, hasta que la punta del palo arrastra por el agua,…en fin, que no es cosa de contar entero este sueño extraño, pero que es más que evidente que uno y otra y unos y otros parece que ya no son lo mismo y que si en uno está la tradición de la izquierda y la ideología y el compromiso que en otros años conocimos, en la otra no hay más gestos que los del poder y sus tramas y que da pena que si en España hay por fin un gobierno con tan buena pinta, que da hasta gusto verlo, en Andalucía haya lo que hay.