'Summer in Granada'

Hot town, summer in the city". Calor y verano van de la mano como cantaba Lovin Spoonful, que aunque no vinieron a Granada para componerla bien podría haberse inspirado en ella para su Verano en la ciudad. Un estío que es sinónimo de música. Sones añejos como los que trae Pablo Milanés esta noche al Falla o los ritmos modernos de los festivales de verano que abundan (antes se llamaba simplemente fiesta de pueblo). Otra opción es ver la pretemporada con el pleno del Granada CF tras otro brillante triunfo ante el Sevilla en su partido de presentación. Aunque, como diría el Mono Burgos los amistosos ni son fútbol ni son ná. El verano también se traduce en hacer un poco el troglodita como los simpáticos vecinos de Píñar que gritaron ayer el "unga, unga" para recordar su pasado prehistórico. Hay quien no puede bajar a la playa ni siquiera en fin de semana porque no tiene vacaciones y como consuelo le queda salir a la terraza al fresquito de la noche a escuchar la música y tomarse un vaso estilo troglodítico de lo más refrescante que tenga en su nevera. Afortunada será esa persona si se puede permitir el lujo de hacerlo desde un ático.