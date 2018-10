En un sofoco veraniego Susana Díaz adelantó que convocaría elecciones cuando fuese "mejor para Andalucía". Tras consultar a la Esperanza de Triana, el horóscopo chino, el zodiaco griego, el hígado de un pollito picantón y el oráculo demoscópico de San Telmo, la sevillana ha decidido que el día en que la Comunidad alcanzará la alineación astral perfecta será en Sagitario, bajo la influencia de Júpiter y con ascendiente CapriPedro: el 2 de diciembre. Ahora ha ampliado sus declaraciones con una frase impagable. Andalucía no se merece una campaña de cinco o seis meses y la fijación del Susagitario (2 de diciembre) supone "un acto de responsabilidad para que haya Parlamento antes de fin de año". Sus palabras contradicen la historia reciente, puesto que desde hace lustros los parlamentarios toman 40 días de vacaciones extra (agosto aparte), que van desde las fechas previas a Navidad hasta los albores de febrero. Lo cual, que, si se mantiene la costumbre, la novedad es que habrá diputados cesantes que cobrarán el sueldo y las dietas postreras por pasearse desde el sofá hasta la nevera de su casa. Y lo otro: no sufrirá el desgaste de los juicios y sentencias condenatorias, si las hubiera, por los ERE, el tarjeteo en juergas insólitas del ex responsable de los cursos de formación y otras averías.

Si lo que conviene al PSOE andaluz es lo que conviene a la Andalucía irreparable, el Susagitario está perfectamente elegido. Susana, tan inoperante en la gestión pública como avispada en cuestiones de organización interna y tráfagos electorales, ha sorprendido de nuevo descolocadas y faltas de rodaje a las formaciones situadas a su izquierda y piensa aprovechar la batalla, y consecuente despedazamiento, entre el Partido Popular y Ciudadanos. Seguirá perdiendo apoyos, pero encabezando la lista más votada, y decidirá después con quien gobernar. El problema vendrá entonces. Pedro Sánchez está pactando programa y continuidad con Pablo Iglesias y a ella la sola mención de Podemos le produce sarpullidos. Si Casado y Rivera suman mayoría en el Sur, tendrá que tender puentes a la confluencia entre los morados e IU. Y, si los resultados le permiten comadrear de nuevo con Ciudadanos, ya no lo haría con un partido semidesconocido y de ideología ambigua, sino situado firmemente en la derecha. Dejará claro que sabe permanecer en el poder pero no qué hacer con él. Mientras, la Comunidad seguirá ocupando los últimos lugares del ranking en sanidad, educación, renta y empleo. Y puestos destacados en casos de presunta corrupción. ¡El espejo folclórico de la España eterna! ¡La taifa de los faralaes! ¡El eclipse andaluz!