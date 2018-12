Susana y Canal Sur

Quienes confían en que Susana Díaz de Vivar abandone la dirección del PSOE andaluz si no logra ser reelegida presidenta autonómica padecen un grave error de percepción. Difícilmente lo hará: aún no ha cumplido los 45 y, mientras sea secretaria, conserva la posibilidad de incluirse en alguna lista institucional y prorrogar al menos cuatro u ocho años su carrera y su sueldo público. Fuera del partido, la Ganadora no posee refugio, salvo Canal Sur, donde su presencia ha sido tan obsesiva que hay críos que la confunden con la protagonista virtual de los videojuegos informativos. Su caso se corresponde con el de decenas de susanícolas. Padres e hijos, maridos y mujeres, primos y hermanos, consuegros y cuñados que aspiraban a pasar desde las juventudes a las senectudes socialistas sin apearse del coche oficial y no conocen otra empresa que el PSOE. Licenciados en Derecho o Económicas, pero doctorados en Tercera Vía, Administración Paralela, Funcionamiento Interno, Cursos de Formación, Expedientes de Regulación de Empleo o Red Clientelar. Resistirán con furia en sus despachos. Y, si son desahuciados, harán valer su pedigrí, tocarán a las puertas de diputaciones y ayuntamientos para que otros compañeros con peores relaciones o menos años de carné les cedan el puesto. Son muchos los que ya tiemblan y temen el frío callejero, la navaja barbera de la crisis. Van a conocer el paro sin haber trabajado nunca.

El caso es que, en la hora del hundimiento, la Ganadora me despierta un punto de compasión. Y no acierto a comprender la falta de respeto que le muestran los líderes de las derechas. No sólo a ella, también a sus antecesores, a los directivos de Canal Sur y a los enriquecidos con las productoras pata negra. Treinta años de Feria, Rocío, procesiones, romerías, albero, viejos en celo y niños cantores han logrado crear una sociedad con una buena pedrada, pobre y tremendamente conservadora. Santiago Abascal, líder de Vox, defensor de la caza, la tauromaquia, la España Una y los hombres maltratados ha pedido la supresión de la RTVA. Error mayúsculo. Debería mantenerla, con la programación intacta, y postular para su dirección a un personaje decadente de aire machadiano, a "un señor en tiempos muy jaranero, buen galán y algo torero, de viejo gran rezador". Eso, un don Guido con serias lesiones cerebrales tras visionar doscientas ediciones de Quédate con la copla. O a la propia Susana Díaz. Hay que recuperarla. De los errores se aprende. Y ella no ha dejado nunca de equivocarse. ¡Lo que debe saber esta mujer!