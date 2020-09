¿Suspenso en septiembre?

Los días pasan y el coronavirus no remite. Con la vuelta al colegio a la puerta de la esquina las informaciones que aparecen cada día en lo relativo a la salud pública no invitan a un inicio de curso tranquilo. Da la impresión además de que se ha perdido tiempo en el verano para trabajar el momento decisivo de siempre y de que las autoridades están corriendo ahora misma a contrarreloj para poder salvar septiembre y que el año de verdad -el que marca el colegio- pueda ponerse en marcha aunque sea a trompicones. Mientras tanto, la pregunta que surge en todos lados es qué está haciendo mal España para que tras el suspenso de la vida en la primavera pasada se vaya camino de 'catear' ahora en la reválida de septiembre. En principio, la obligatoriedad de la mascarilla se está cumpliendo y es mayoritaria la responsabilidad de la población respecto a la pandemia, pero algo no se está haciendo bien en general para tener la sensación de que en esté septiembre está difícil el aprobado.