Tardamos en saber que la fórmula había caducado

Hasta tres han tenido que ser los fracasos para que nos diéramos cuenta de que la fórmula mágica que nos llevó a un cúmulo de éxitos impensables estaba caducada. Rusia 2018 ha sido el detonante para que nos desengañáramos hasta ver que aquel cuatrienio maravilloso pertenecía a un pasado que quién sabe si volveremos a vivir. ¿Qué queda de aquel tiquitaca que ideó Luis y que Vicente consolidó hasta que ya no tenía sentido?

Pues resulta que esa forma de jugar cortita y al pie perdió todas sus virtudes para que aflorasen unos defectos que entonces pasaban desapercibidos. El tiquitaca ya era residual cuando Brasil 2014, pero han tenido que pasar cuatro años más para que nos diéramos cuenta. Y en el ínterin, como adobo para que el guiso sepa aún peor, aquel tsunami de vísperas que se llevó por delante a todo el puente de mando de la selección para escarnio del absolutamente todo el fútbol español.

Escribíamos en el avant match que Rusia no debería ser un anfitrión temible si nuestro equipo ofreciese unas mejores sensaciones. Y así debiera haber ocurrido si no fuese porque estábamos empeñado en un juego para el que ya no contábamos con los intérpretes adecuados. Iniesta tuvo su canto de cisne en la final de Copa, Xabi y Xavi andan fuera de cobertura, como el milagrero Casillas, Ramos vamos a ver qué trayectoria le queda, De Gea ni estuvo ni se le esperaba, En fin...

Nuevamente la frustración de los octavos de final a través de un partido en el que un rústico rival sabía a qué jugar frente a un presuntamente superior con la fórmula caducada. Aquellos defectos de falta de verticalidad que arreglaba Villa en dos chispazos y Casillas en dos milagros se quedó en el recuerdo. Si al tiquitaca le falta velocidad y repentización se queda en una lucha imposible contra un muro infranqueable. El ciclo se había acabado, pero nos hemos enterado tarde.