Tarde y mal

Mientras en los mentideros se rumorea que C'Olona mira nuevamente a Granada para colarse otra vez en la vida de los granadinos y utilizar nuestra tierra como trampolín para su protagonismo nacional, en la ciudad estamos debatiendo sobre si 4 euros son mucho o poco de subida en las entradas a la Alhambra.

Parece mentira que, desde el feudo alhambreño dirigido por la Junta andaluza -anda que nos dejarían decidir desde Granada sobre los Reales Alcázares-, y desde el consistorio Frankenstein, se llegara a debatir si era beneficioso o no subir dicho precio de 14 a 16 euros, ni tan siquiera a los 18 de ahora, y que, en vez de incrementarlos tan exiguamente, ya que es un monumento de primera magnitud mundial, se gastara dinero en un estudio comparativo de precios con otros monumentos nacionales y extranjeros para ver si debería subirse tan irrisorio importe.

Algo que se hace en 10 minutos, consultando precios en las páginas de esos monumentos, ha tardado 3 años en elaborarse, y es de suponer que con cargo a las arcas públicas. Si hubieran acordado 4 euros de mínimo incremento, la Alhambra hubiera ingresado 11 millones extra/año.

Pero la inoperancia e ineficacia de Junta y Ayuntamiento es alarmante, máxime para algo tan necesario como esa ridícula subida, cuando visitar la Sagrada Familia cuesta de 26 a 40 euros y la Torre de Londres 34,20 euros. ¿Es que estos monumentos son más valiosos que la Alhambra?

Como siempre, nuestras Administraciones terminan siendo las más paletas. Hasta las instituciones y hosteleros lo veían con buenos ojos.

No debe haber debate sobre si es beneficioso o no para Granada, o si los visitantes van a descender, porque no lo harán. Si un visitante del Empire State está dispuesto a pagar 42,42 euros por una ojeada a su mirador ¿no va a pagar 18 euros por visitar la Alhambra? Y 28 también.

Esta subida se debería haber decidido muchos años atrás, y el precio ahora acordado es comparativamente bajo. Hay que mejorar y conservar nuestro más valioso monumento, el resto del patrimonio granadino y nuestra degradada ciudad, y ese ingreso extra hubiera redundado en beneficio de todos. Mientras no se tomen medidas más ágiles y eficaces que repercutan en mejorar Granada, seguiremos cayendo en valoración por los turistas, que vendrán a lo mínimo: ver la Alhambra y salir corriendo. Asimismo, es imprescindible la tasa turística para regenerar la ciudad, porque los visitantes también la deterioran.

Como siempre, tarde y mal. Así no vamos a salir nunca del agujero.