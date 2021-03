Una de las lecciones que ha dejado el confinamiento es la distinción entre trabajos esenciales y no esenciales. Tras muchos años creando nuevos conceptos vacíos como copywriter, analista de big data, community manager,... la pandemia ha demostrado que los trabajos de verdad son los de siempre, los que han permitido a la sociedad avanzar, porque podemos pasar sin poner un tuit, pero no sin que alguien recoja la basura o reponga la comida del supermercado. Por eso, una de las lecciones que nos ha dejado el confinamiento es que teletrabaja quien puede, no quien quiere.