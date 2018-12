Temas que no hay que sacar

Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad... Por eso eviten las peleas con el cuñado, el suegro o el primo pesado. Aquí una lista de recomendaciones de los temas que es mejor no tocar en la cena para que la familia permanezca unida. A nivel local, mejor que el nombre de Spiriman no sea uno de los que salga en los entremeses vaya que alguien se atragante. El Metro, el AVE, el LAC y las infraestructuras en general tampoco son materias muy recomendables, ya que se pueden generar bandos. ¡Ah! y si es forofo del Granada CF y fan de Adrián Ramos tampoco se pase que puede haber detractores. Pero, por encima de eso hay temas nacionales que, por supuesto, es mejor pasar por alto. Ahí va otra larga lista: el feminismo, la inmigración, el conflicto catalán que nunca se va y la política en general porque se avecinan tiempos de elecciones y sensibles para los que tienen ideologías muy marcadas. Por no hablar de Vox, la palabra prohibida entre familiares en esta Navidad. Tampoco el deporte si son del Barça y el Madrid y tienen una opinión sobre quién es el jugador que merece los premios. Disfruten, sean felices y lean esos temas en los periódicos.