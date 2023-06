Nadie es perfecto, todos cometemos errores, sea por confianza en lo que hacemos, despistes o por no entender la situación, debido a que la información recibida es imprecisa, premura de tiempo o porque el entorno ha cambiado, y no nos hemos dado cuenta y aplicamos la misma rutina. Todos, alguna vez, hemos caído en el error. Lo importante es reparar en su existencia, analizar por qué se ha producido, pensar cómo deberíamos haber actuado, y sobre todo en no repetirlo. Esta costumbre de autoanálisis, y reflexión, del trabajo realizado, pensando siempre en otras posibilidades mejores, van enriqueciendo profesionalmente a la persona, la dota de experiencia, aprendiendo ante todo lo que no debe hacer. Se enriquece además su conocimiento en nuevas formas de abordar los problemas, experimenta y obtiene conclusiones. Pero este proceso de perfeccionamiento no debe aplicarse de forma ligera, sino que ha de estar sujeto a la prudencia, al estudio primero del entorno donde se va aplicar, de los posibles daños que pudiera producir. Hay que ajustarse a la prevención y norma imperante, pero siendo consciente que para dar una respuesta válida, dentro de la norma, existen múltiples caminos. La rutina y pereza hace que se aplique siempre lo mismo, ajustándonos a la literalidad pura y dura, pero ésta puede ser cumplida por otros derroteros, sin salirnos del espacio normativo establecido.

Cuando se comete un error lo primero, y más importante, es la restauración hacia la situación inicial, analizando si se han producido daños, y si estos han sido reparados. Hay veces en el que el error se corrige y queda restablecida la situación inicial. No queda huella de su efecto, salvo en la persona que lo ha cometido. Esta huella se convierte en recuerdo, que se añadirá a la mochila de aprendizaje que le acompaña en su trayectoria vital. Eso sí, el abuso de este ejercicio, error-reparación, agotará su acción, pues la repetición disminuye las posibilidades de reparación. De este tipo de errores se aprende, no enfocando el hecho, por el superior, como algo tremendo donde hay que actuar correctivamente, sino sopesar la correcta vuelta a la normalidad anterior. La persona aprende, se hace mejor, pudiendo en el futuro, si es consciente de estos hechos y reflexiona, ser un gran profesional. Yo a este tipo de situaciones las denomino ‘Teoría del muelle’, pues el error es cuando por algún peso, actuación inadecuada, el muelle se deforma. Si elimino ese peso, el error, el muelle vuelve a la situación primitiva, es decir, se restaura su estado normal.