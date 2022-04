Tiempo para la duda

Este mes de abril está sorprendiendo a más de uno. La lluvia y el frío no acaban de despedirse y es complicado elegir cómo sale uno a la calle, al menos por lo que a la vestimenta se refiere. Las temperaturas son tan dispares a lo largo del día, que cuando uno piensa que va fenomenal con el abrigo que lleva, al primer cambio de acera o al girar la esquina es todo lo contrario, sobra. Y entre tanto quita y pon o no te quitas y sudas, a trascartón llega el resfriado de turno, que a propósito de los tiempos que corren, ya no se sabe si es resfriado o coronavirus. Hoy preparen el paraguas, eso dicen.