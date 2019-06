Tiempo para reclamar

La inminente entrada en servicio del AVE desde Granada y después del tiempo de aislamiento vivido invita a más de uno a no callarse. Es el caso de la plataforma Granada por el Tren, que reclama al Ministerio de Fomento (el responsable bajo distintos colores de la tardía llegada de la alta velocidad a la capital) a que tenga algún detalle o compensación con los ciudadanos de la provincia por los cuatro años de aislamiento ferroviario padecido. Es cierto que Renfe, en su puesta a la venta de los billetes del AVE, ha tenido un detalle con respecto a las tarifas que se pondrán posteriormente -a partir del 30 de junio-, pero no es menos cierto que la proposición de la plataforma no se puede considerar indecente. Y ojo, más si observamos que es más caro el billete desde la capital hasta Loja, que si se compra a Antequera o Puente Genil, lugares más alejados. Claro que contra eso siempre queda la picaresca de sacar uno de esos destinos y luego poner pie a tierra en Loja... con el lógico inconveniente (no nos pasemos de listillos) de que el AVE no para allí cada vez que pasa. En fin, que quedan protestas para tiempo. Y siempre hay tiempo para protestar. Están a tiempo de elegir.