Tiempo para reflexionar

No hay Corpus que no se produzca un incidente grave en el recinto del ferial. En esta ocasión le tocó salir mal parado a un vigilante de seguridad de una de las casetas, que recibió una puñalada que le seccionó la femoral, por la que tuvo que ser intervenido y por la que al cierre de edición se encontraba en estado muy grave. Es hora de que todos reflexionemos. Las fiestas están para disfrutarlas, para salir de las rutinas del día a día y para que sirvan de aliciente a la economía de la ciudad, generando gasto y atrayendo visitantes. Hay que comprender el trabajo de cada uno y no puede ser que más de uno se tome la justicia por su mano cuando recibe la negativa de un vigilante para entrar en una caseta, por mucho que no guste el gesto recibido o la forma en la que se lo impidan. La vida, como la fiesta, está para vivirla y disfrutarla. No hay necesidad alguna de que acabe como ayer o peor. La realidad es que nada sucede por casualidad. La base para tratar de 'taponar' este tipo de acontecimientos radica en la formación, en los valores desde pequeños y en los entornos. No hay más.