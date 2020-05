Todavía queda alguna y ojalá por mucho tiempo

Todavía queda alguna... y nunca más solitaria. Vemos la cabina como algo del pasado, ese pasado que es un sitio cómodo porque no da la lata y no hay que contestar a un guasap cada tres minutos. Pero, ¿por qué no van a tener futuro las cabinas? La verdad es que durante mucho tiempo sirvieron para comunicarse y la gente daba recados, quedaba en puntos concretos, avisaba de emergencias.... Y parece que no fue mal del todo. Es por ello que mejor conservarlas no por nostalgia, sino porque con estas baterías cada vez menos fiables y un mundo de cambalaches, conviene guardarse ases en la manga.