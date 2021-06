Toldos inteligentes en Reyes Católicos, una calle con suerte

Una calle afortunada la emblemática de los Reyes Católicos. No es para menos, pues desde ayer está totalmente 'sombreada', lo que sin duda agradecerán los viandantes, gracias a la colocación de toldos. Pero no son unos toldos cualquiera, unos toldos vulgares. Según los responsables, están hechos con una lona ignífuga, sostenible y, sobre todo, inteligente. Lo que no se sabe es el coeficiente de unas telas tan sabias. Lo que sí se conoce es que tanta modernura es capaz de regenerar el aire mediante la absorción de un nivel de CO2 similar al que atrapan 1.500 árboles. ¡Si Isabel y Fernando levantaran la cabeza!