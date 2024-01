Jo. Qué desilusión. Me refiero a la celebración de la Toma. Ya no hay apenas gritos, ni insultos, ni se pelean los partidarios y los detractores de la celebración del 2 de enero. Un aburrimiento. Me acuerdo cuando íbamos los periodistas con los colmillos afilados dispuestos a hacer una crónica que supurara sangre, de aquellas en las que relatabas que unos habían agredido a los otros y viceversa. Los medios de comunicación y las agencias estaban pendientes porque la celebración con altercados podía convertirse en noticia a nivel nacional. En aquellos años la portada del día 3 de enero estaba asegurada con los mamporrazos –físicos y dialécticos– que a veces llegaban a endiñarse. A los periodistas nos interesaba mantener la gresca e íbamos en busca de intelectuales y artistas que estuvieran en contra de la celebración de la Toma. Recogíamos el parecer de Carlos Cano, de Juan Antonio Díaz o de Andrés Sopeña, entre otros. Pero Carlos Cano y Juan Antonio Díaz ya no están entre nosotros y Sopeña está recluido en su cuartel de invierno (y de verano).

Ahora, ya digo, ha decaído mucho. La gente ya no se pelea. El otro día, a la salida de la catedral, de donde la comitiva municipal venía de tremolar el pendón, un viejete gritó: ¡Viva España! Y muchas personas de las que asistían al desfile le respondió: ¡Viva España! El viejete, seguramente animado por la respuesta, siguió: ¡Una, grande y libre! Silencio total. Está bien que se den vivas a España, pero otra cosa es añorar un régimen dictatorial. Luego en la plaza del Carmen todo se queda en agitar banderas y de vez en cuando algún grito que otro, pero nada más. Una señora que había a mi lado me dio una banderita para que la agitara. Pero no la agité. Le tomé tirria a esa modalidad de exaltación de la patria en mis tiempos de niño, cuando el maestro nos tenía horas y horas en la cuneta de la carretera con la banderita en la mano esperando a que pasara Franco, que todos los años iba a cazar a una finca de Mancha Real. De cuando El Ranas vio pasar al mandamás de España a través de la ventanilla del coche en el que iba y gritó totalmente emocionado: “¡Lo he visto! ¡Es igualico, igualico que en los sellos!” Lo dicho, la Toma de ahora es un muermo de fiesta. Ni los legionarios con su paso marcial logran animar el cotarro. Menos mal que los Diamantes de la calle Navas quedan cerca