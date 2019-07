Tomando café

Cuando habla Girauta, suena la flauta, y pone más aún en evidencia su falta de preparación política. Sólo tomaban café…, ha dicho sobre la negociación de 5 horas entre PP-Cs-Vox en Murcia. Y es que cuando Rivera desaparece en los momentos clave, quizás para atender a la cantante, deja al dúo sacapuntas Girauta-Villegas al frente de todo, que sólo saben sacar explosiva punta a sus negociaciones, reventándolas. Lamentable y ridículo, todo por tratar como apestado a un partido legal, del que si consideran que no lo es, deben denunciarlo ya de una vez. Esperpento de Cs pese al augurio del paranoico último CIS de Tezanos, en el que, por cierto, se esfuman los votantes de derechas, que, por obra y gracia de su oráculo, votarían a la izquierda sin problema alguno.

Pero volviendo al café, en Granada tal bebida también se le está atragantando a unos cuantos, porque Vox ya ha amenazado con una moción de censura al gobierno municipal de los 7 niños de Écija, que ha dejado a sus "socios" colgados de la brocha.

Y es que Vox debería haber previsto el ninguneo y debería haber votado "no" a Salvator y sus 7 niños, como ahora ya han aprendido a hacer en Murcia. Aunque no creo que el otro dúo, éste a la fuerza, el de "los SS" -que no las SS, Dios nos libre-, Salvator-Sebastián, o Subidas de Sueldos exprés -es lo mismo-, tomen café con Vox a estas alturas, cuando ya se han repartido todos los sillones de mando en el consistorio local. Los que sí parece que ya se lo han tomado, aunque sea a escondidas, son Cuenca y Miralles, tanteándose de cara a una posible estrategia en la hipotética moción de censura que ya cierne sobre las cabezas de mando, sin necesidad de estudios morfopsicológicos de sus edílicas -que no idílicas- testas, como hiciera Salvator con la suya.

Lamentable la situación política de Granada y su Ayuntamiento, una ciudad y territorio en los que nadie pensó a la hora de repartir otro famoso café, el "café para todos" de las autonomías, mientras que sí se pensó en Murcia, Logroño, Asturias o Santander, pero sobre esto volveremos en otro momento…

Granada lleva 4 años sin presupuestos, con una deuda estratosférica y una gobernanza casi imposible, y el futuro político que nos espera es incierto, dirigidos por políticos que han demostrado objetivamente que no defienden a Granada, sino sus propios intereses.

Ante tal manifiesta ineptitud, los granadinos deberíamos de tomar café entre nosotros mismos para coger las riendas del futuro y el progreso de Granada.