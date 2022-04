Tomar la calle

Me resigno a pensar como padre que nos toque perder. Soportar un sinfín de tertulianos diciendo que nuestros hijos conformarán una generación de analfabetos. Transigir bajo acusaciones de excesivo conformismo. Soportar nos consideren cara de una sociedad en estado catatónico… A veces pienso que es verdad, que llevan razón, que renunciamos a nuestra responsabilidad ciudadana. Normal. No pagan dietas por ir a manifestaciones. No estamos liberados para acudir bajo una pancarta sin que el día nos cueste el dinero. O, simple y llanamente, nos acostumbramos a perder.

Te sientes vacío. Sientes frustración, te revelas contra tu incapacidad para decir basta. Nunca levantas la mano ni alzas la voz. La calle no es tuya, reniegas del espacio que te correspondía. No va contigo. Mientras, mientras renuncias a tu condición de ciudadano, se escapan derechos, malvendes libertades, esquivas convicciones y te enrocas en silencios. Duele. Duele sentir como pierdes espacio y condición. Siempre detrás de la barrera. Renunciamos a la calle, la que de jóvenes ofrecía lucha y carreras, la que hacía soñar con futuro y mucha dignidad. Hoy no. Lo dejamos para mañana. Basta con acudir al trabajo y defender tu paga.

Esta mañana me levanté y vi a mis hijos. Seis y veinte. Días oyendo hablar de educación, de currículos, de analfabetismo. Apenas un mes de escribir acerca del destrozo educativo, del fracaso, de la renuncia a hablar de mérito y capacidad, del adoctrinamiento, de la adulteración de nuestra historia como estado en manos de la ocurrencia política de nacionalismos desencajados, de un sistema educativo prostituido a cambio de envenenados apoyos parlamentarios... Camino al cole, Herrera renegaba de padres alineados al ostracismo, de quienes renunciamos a manifestarnos contra el enésimo atropello. Retratado una vez más. Aunque también él y sus contertulios. Y plumillas. Fácil teclear. Aduladora alcachofa. Difícil la calle necesaria para defender la educación en España.

Decía James Baldwin que "es casi imposible convertirse en persona educada en un país tan desconfiado de la mente independiente". Salvando distancias, dignidad y libertades, no sé qué hubiera pensado de conocer el Decreto de ordenación de enseñanzas mínimas en ESO, instrumento que conducirá a la absoluta mediocridad educativa y al estrepitoso fracaso en una sociedad que después sí que pedirá cuentas de esfuerzo, trabajo y perseverancia. No veo a España dando trabajo a quien no supera (suspende, perdón por la expresión) un examen. Formemos en el esfuerzo y el afán de superación. El fracaso no es suspender. El fracaso es previo, cuando extirpamos medidas que facilitarían procesos de aprendizaje. No se trata de bajar la mano. Va más de acompañamiento y apoyo intensivo. Y ahí, lo siento por el gobierno socialista y la exministra Celáa, las familias y su integración en el entorno eductivo, tenemos la llave. Y la calle, guste o no, deberá volver a ser nuestra.