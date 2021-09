Traición y robo

Hace justo un año y tres meses que denuncié el mazazo de la Junta de Andalucía a Granada, con su Acuerdo de 18-5-2020, por el que autorizaba al consejero de Hacienda a utilizar el remanente de 48 millones de euros del dinero ahorrado durante 40 años por la Alhambra, para fondos Covid y obras.

O sea, que la Junta, con la participación de su directora, Rocío Díaz, se llevó el remanente de tesorería del monumento granadino, su hucha, ahorrada desde Torres Balbás hasta Fernández Manzano. Habiéndose hasta ese momento respetado por acuerdo expreso de que lo que generaba la Alhambra se quedaba en la Alhambra y, aún a pesar de que muchos consejeros han querido hincarle el diente, y los presidentes autonómicos hasta ahora no lo habían permitido, como tampoco sus Estatutos.

Antes de que el PP, en connivencia con Cs, cometieran semejante desviación de las arcas de la Alhambra, ya Granada Histórica les advirtió de que ello no era admisible, pero la traición de Rocío Díaz se consumó, aquella pepera nombrada a dedazo y sin preparación alguna para el cargo. La que había declarado dos años antes de su nombramiento que ese puesto sólo podía ser ganado en un concurso público por el candidato más idóneo.

Un auténtico escándalo que no ha caído en saco roto, ya que la fiel acólita de la Junta andaluza ha dejado, como no podía ser de otra manera, que sus jefes de Sevilla se llevaran 48,8 millones de la Alhambra, que se han gastado, 23 en el coronavirus y 20,4 en no se sabe qué obras ni en dónde, y que, por supuesto, nada tienen que ver con los fines del conjunto histórico-artístico, pese a la cínica denominación de Plan Alhambra. ¿Se los habrán gastado en Granada, en Sevilla o Málaga? Los granadinos no lo sabemos, la falta de transparencia encubre toda esta traición y saqueo.

Traición a Granada y su monumento de su directora; y también de esa Junta andaluza que sólo se acuerda de Granada para robarle cuanto puede. Pero ¿qué se puede esperar de quienes vendieron la Alcaldía de Granada a Cs a cambio de plazas que para sus jefes eran mejores que Granada?, traición, traición y más traición a Granada y a los granadinos, que espero no se les olvide a los votantes en las próximas elecciones.

Que nos devuelvan ya el dinero esquilmado a la Alhambra para que nuestro monumento pueda sufragar sus inversiones, imprevistos y atender sus muchas necesidades.

Escándalo mayúsculo que la Junta pepera quiere ignorar. Otro agravio más a Granada que corrobora que hay que salir ya de esta nociva CCAA que sólo nos da traición y pobreza. El Granadexit nos traerá la esperanza y prosperidad que estos traidores nos niegan.