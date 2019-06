Trump y el ataque a Irán

Según nos informó ayer The New York Times, el presidente de EE UU, Donald Trump, aprobó este jueves un ataque selectivo contra Irán en respuesta al derribo de un dron americano por parte de los iraníes aunque finalmente decidió suspender la orden antes de que el Pentágono la ejecutase.

Pufff!!!! Por los pelos!!! La que se podría haber liado. Nosotros, en nuestros salones sentados en el sofá viendo por televisión imágenes y noticias de confrontación bélica entre dos potencias tan antagónicas, nos debemos echar a temblar.

Debe estar el mundo muy revuelto cuando ocurren estos sucesos ya que, si echamos la vista atrás y recordamos acontecimientos recientes, no debemos olvidar el reciente ataque hace poco más de una semana contra dos petroleros en el Golfo de Omán o las injerencias de Rusia en asuntos europeos o la guerra "comercial" de Trump con China y la telefonía móvil producida por Huawei, etc, etc.

Da la impresión de que hay acontecimientos que expresan que algo importante está sucediendo y que puede que el futuro inmediato podamos asistir a un cambio relevante en el peso y en la influencia geopolítica y militar de los grandes países; todo ello en función de variables poco o nada conocidas por la población general. Seguramente, en estos asuntos, la influencia de los cambios tecnológicos que la nueva revolución industrial está impulsando, genera oportunidades para reposicionar niveles de influencia entre los países citados y algunos otros.

En este contexto, cabe preguntarse por el papel de la Unión Europea. Los valores prevalentes en Europa son un buen fundamento para la paz y la convivencia por haber surgido con fuerza en el siglo pasado ante la evidencia del desastre que supuso la Segunda Guerra Mundial.

Pero la UE no pasa por uno de sus mejores momentos y, además, tiene una estructura de toma de decisiones colectivas que no ayuda a facilitar los procesos de búsqueda de consenso que, en situaciones como esta, se hace imprescindible que se obtenga con agilidad y rapidez. A pesar de todo, Europa tiene un enorme potencial y en estos momentos cabe reclamar a sus líderes que trabajen para estar a la altura de las circunstancias.

Mientras, no cabe otra cosa que reprochar las iniciativas bélicas, las brabuconadas y los excesos que líderes como Trump nos trasladan con más frecuencia de la deseable.