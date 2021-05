Untaré mis palabras con tocino

Establecer si usted es progresista o reaccionario, si tiene limpieza de sangre democrática o es sospechoso de fascistizar en secreto haciéndose pasar por demócrata viejo, es cada vez más fácil conforme el discurso político se empobrece, el sectarismo crece y la adhesión inquebrantable al líder se impone. La España del Antiguo Régimen tuvo los estatutos de limpieza de sangre. La España de Sánchez tiene los estatutos de limpieza democrática. Para comprobarlos basta pasar unas sencillas pruebas.

Un ejemplo. Sánchez dice, refiriéndose al indulto a los políticos catalanes: "La decisión que tome tendrá muy presente los valores constitucionales de la concordia, el diálogo, el entendimiento, el reencuentro y la superación de una crisis que desgarró a la sociedad catalana y española. Lo que no son principios constitucionales son la venganza o la revancha". Y repite tres o más veces las palabras venganza y revancha. Al inquisidor progresista le basta preguntar si cree sin sombra de duda en los siguientes artículos de fe: 1) El presidente -con el precedente de muchos indultos arbitrarios- arriesga valientemente su crédito político tomando una decisión difícil para cerrar una herida y resolver políticamente una crisis política. 2) En ningún caso las palabras del presidente venganza y revancha pueden vincularse a la sentencia del Tribunal Supremo, deslegitimándola como acción vengativa y revanchista. 3) Si el presidente se comprometió en 2019 a que los condenados cumplieran "íntegramente sus penas" y ahora dice lo contrario no mintió; por el contrario, se sacrifica por la concordia nacional aún a costa de que le llamen embustero para -son sus palabras- "mirar al futuro, aprender de los errores y abrazar valores constitucionales, y no quedarnos atrapados [¡otra vez lo repite!] en la venganza y la revancha". 4) El presidente no indulta para pagar favores y mantener los apoyos que garantizan su continuidad en la Moncloa, sino "para contribuir a la concordia y la convivencia".

El cristiano viejo Quevedo le dijo al cristiano nuevo Góngora aquello de "yo te untaré mis obras con tocino, porque no me las muerdas, Gongorilla", sabiendo de la aversión de los judaizantes por el cerdo. Lo que estos días sucede es algo parecido. O se muerde el tocino rancio de estas mentiras o se es pepero, voxero, fascistizante, desleal, vengativo y revanchista. Elijan ustedes.