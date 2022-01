Vacas sangradas

E N la india las vacas son sagradas: está prohibido matarlas y comérselas. Campan por sus respetos por calles y aceras. El antropólogo Marvin Harris explica porqué en su libro -está en la red gratis- Vacas, cerdos, guerras y brujas. Para la economía de subsistencia india una vaca viva es más productiva y mucho menos perjudicial que un automóvil, nuestra verdadera vaca sagrada, que, cuando se eterniza en un atasco, quema reservas insustituibles de petróleo que la tierra tardó en acumular millones de años. No creo que el católico Pablo Casado, que ahora acaricia vacas y jatos, se haya hecho hindú y esté en contra de su sacrificio. 'Intensivista' electoral, en una tierra donde abundan las macrogranjas, busca el voto de empresarios y trabajadores de esas grandes factorías, pese a que el PP autonómico, paradójicamente, acaba de condenar en su XIV Congreso la ganadería intensiva y las macrogranjas. Por eso besa vacas en lugar de niños. No sólo él. Con lo de los contagios, a los candidatos les resulta menos peligroso acariciar vacas y mascotas -ahora que ya tienen alma y son de la familia- que a niños. Creo que estamos dejando de besar a los niños porque somos conscientes de que les vamos a dejar poco planeta que consumir y mucha deuda exterior que pagar. Y nos da fatiga. Pero antes de condenar a los políticos, pensemos quién de nosotros estaría dispuesto a renunciar a un buen bistec de ternera para salvar el ecosistema. ¿O quién estaría dispuesto a perder su puesto de trabajo en una empresa por muy contaminante que sea? ¿Cuántos colocados en las 17 autonomías que se crearon bajo el eslogan 'Café para todos', y que se han demostrado inútiles para solucionar el problema de los nacionalismos periféricos y nocivas para gestionar una pandemia, estarían dispuestos a regresar a un estado centralizado, eficaz, con la ayuda de la informática, respetuoso con todas las diferencias locales, pero severo a la hora de duplicar cargos y de pagar -y esto no solo pasa en Cataluña- a funcionarios sin funciones? Casado acaricia vacas para después desangrarlas y aprovechar de ellas hasta los hígados. Le importa un bledo que las granjas intensivas sean una calamidad para el medio ambiente. Las vacas mimadas de Castilla León se traducen en votos que reforzaran a un líder mediocre y le permitirán colocar a los suyos para que se sirvan de lo público, intensamente.