Vaciando la hucha

Por si nos faltaba algo más que ir rezagados en esta caótica desescalada diseñada por incompetentes, la Junta de Andalucía también va a darnos otro mazazo a los granadinos a costa del coronavirus. Véase el Acuerdo de 18-5-2020, del Consejo de Gobierno, que insta al consejero de Hacienda, Industria y Energía a iniciar las actuaciones necesarias para la dotación de un fondo de emergencia social y económica contra el Covid-19.

Este Acuerdo, que podía parecer pertinente en las circunstancias actuales, autoriza a dicho consejero a tomar todo tipo de medidas extraordinarias por el Covid, tales como la reorganización de los presupuestos de las consejerías y remanentes de instituciones para utilizarlos en lo que considere.

Y entre los remanentes que se autorizan a utilizar para cosas distintas a su finalidad legal, está el remanente de 48 millones de euros ahorrado durante 40 años por la Alhambra, que es un fondo colchón del que dispone para hacer frente a imprevistos y circunstancias excepcionales. De este ahorro o fondo de "reserva" iniciado ya en tiempos de Torres Balbás, 13 millones los dejó Revilla, Villafranca los aumentó a 32, y Fernández Manzano a los 48 actuales, que son el remanente de tesorería de la Alhambra.

Siempre se ha respetado por acuerdo expreso que lo que genera la Alhambra se queda en la Alhambra, y, aún a pesar de que muchos consejeros han querido hincarle el diente, todos los presidentes autonómicos hasta ahora no lo han permitido.

La Alhambra tiene obligación de destinar sus recursos para ella o sus bienes adscritos (Corral del Carbón, Maristán, Casa del horno del oro, Casa de las tumbas, Bañuelo, Daralhorra, o incluso a intervenciones en Patrimonio Mundial, como el Albaicín -por vía de convenio-), pero ahora la Junta quiere descapitalizar 43 de esos 48 millones, dejando sólo cinco para inversiones parciales en la Alhambra, personal y gasto corriente, y disponiendo de los 43 restantes para que el delegado del gobierno andaluz en Granada y el Ayuntamiento realicen inversiones, actuaciones y obras no especificadas en el "ámbito" de Granada, o sea, en lo que quieran y no en la Alhambra.

Sus Estatutos no lo permiten, siendo éste otro episodio más del agravio a Granada, que corrobora que no necesitamos esta CCAA que sólo nos trae pobreza, y que no invierte ni un euro en nuestro territorio, pero sí se gasta los ahorros de 40 años de la Alhambra. Para Sevilla y Málaga sí que hay presupuesto, para Granada, nada, sólo vaciar su hucha ¿Qué hacemos en esta autonomía?