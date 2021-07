Vacunados pero sin dejar de utilizar la mascarilla

Esta pareja deja muy claro que están concienciados en la lucha contra el Covid-19 y saben perfectamente que no se puede bajar los brazos porque el coronavirus todavía sigue siendo causa de preocupación. Es de suponer que ambos están vacunados pero aún así no se quitan la mascarilla a pesar de que no es obligatoria cuando hay distanciamiento social. Todo un ejemplo a seguir por los que a veces actúan como si todo hubiera pasado y ya no hubiera riesgo alguno, entre los que están muchos jóvenes.