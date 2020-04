Valen las frases, vale el humor, valen las pancartas

Esa es la clave, no quemarse en el kilómetro 5 de esta maratón. Aún no sabemos si esta carrera será más o menos larga, así que lo mejor es mentalizarse de que va a ser dura y con muchos obstáculos. Valen mensajes de ánimo con frases hechas como #Undíamásundíamenos. Vale el humor en forma de chistes simpáticos sobre uno mismo: tranquilidad que ese anticuerpo ya volverá a la normalidad. Valen pancartas para hacérselo más fácil a los vecinos. Todo vale con tal de no rendirnos y de ir disfrutando, en la medida de lo que se pueda, de las etapas y el camino hasta otear la meta.