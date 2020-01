Valorando noticias

No es fácil que una decisión personal ocupe la primera página de El País, merezca el comentario de Iñaki Gabilondo y que con ella se abra el Telediario de las 3 de la tarde y se repita en el de las de las 9. Pues todo esto es lo que le ha ocurrido al político del PP, Borja Sémper, presidente del partido en Guipúzcoa, portavoz en el Parlamento y concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián, muy conocido, en la Bella Easo, pero muy desconocido en el resto de España. La noticia, importante para los que la daban, era que dejaba la política para trabajar en una consultora y añadía que le incomodaba mucho el clima de confrontación en la política y, como colofón, que se trataba de una decisión personal, alejada de cualquier controversia con la dirección del PP. Ya por su cuenta, la noticia añade que en el Congreso del partido apoyó a Soraya y que había discrepado con la señora Álvarez de Toledo. O sea que el dimisionario no se va de la política porque intente dedicarse a una ocupación profesional que le ofrecen (y que parece muy ventajosa), sino porque no está de acuerdo con el clima de crispación con que se reciben en el PP las decisiones del presidente Sánchez. El dimisionario no es un timorato asustadizo, porque sobrevivió a dos intentos de asesinato de ETA. No sé qué pretende esa prensa y TV adicta al Gobierno primando la noticia, salvo el burdo intento de descalificar por excesivas e injustas las opiniones críticas al Gobierno de Pedro Sánchez. La foto de la presidenta de la Comunidad de Madrid entregando el trofeo que se disputó en Arabia Saudí, en la que aparece sin ningún tipo de velo, no ha merecido más elogio que el de los suyos. Ninguna asociación feminista, siempre tan activas, han alabado su gesto. Por el contrario, la critica Rita Maestre, molesta porque la del PP invada su cortijo feminista.

Para ser investido, Sánchez tuvo que conseguir el apoyo de Unidas Podemos y el de los independentistas. Como éstos no se dejan engañar tuvo que gestionar el cambio de calificación del delito de rebelión al de sedición. Ahora, la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado ha sido propuesta como fiscal general del Estado y, de serlo, será ella la que pueda dar órdenes a los fiscales de Cataluña, conceder permisos penitenciarios e incluso indultos a los presos. Este nombramiento no ha gustado a cuatro de las cinco asociaciones profesionales de la carrera. En su actuación como ministra de Justicia ha sido reprobada en tres ocasiones por el Congreso. Pero las críticas y el Gobierno de Sánchez, son igualmente legítimos.