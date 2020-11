Variantes, Rules y frailes

Ciertamente es difícil comprender que algo tan necesario como las canalizaciones de la presa de Rules no sean una obra prioritaria para cualquier Gobierno de cualquier administración. Es incomprensible que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que han preparado entre PSOE y Podemos tenga que aclarar la Subdelegada del Gobierno que no es que no aparezcan partidas, es que están metidas en tal o cual apartado dentro de tal organismo del Estado. Así, como en secreto. Ayer la Junta remitió otro informe favorable más para estas conducciones entre Béznar y Rules hacia la Costa. ¿Por qué es tan difícil que en Granada se hagan bien las cosas? Somos la provincia de las obras a la mitad. Se hizo un pantano para regar la Costa sin las tuberías necesarias para ello, con lo cual Rules está muy bien como piscina para que entrenen regatistas olímpicos. Pero es que hay más ejemplos, como inaugurar un AVE sin el recorrido bien hecho al completo, sin la Variante de Loja que evite pasar a 30 por hora por un camino del siglo XIX. Rules ya va por los 20 años de retraso. ¿La Variante también? ¡Lo que trabajan los frailes por no querer trabajar!, dicen los padres