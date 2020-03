Varias formas de ayudar

Estos días se pone el foco en el personal sanitario español, héroes y heroínas con bata en estos días y siempre. Se da por hecho que todas las personas que trabajan en la enfermería y la medicina lo son y en estos casos aunque los de los parlamentos aprovechen ahora y siempre para arrimar a lo suyo. A lo que iba... que tan heroínas y héroes como todo el personal sanitario son todas las fuerzas de seguridad y emergencias, los docentes de todas los niveles que estos días se quedan sin tiza por el bien de todos. Pero, no nos olvidemos de otro colectivo que tendrá que salir a trabajar estos días y al que no se le echa tantas flores, pero que son heroicos e importantísimos. Todo el personal de los supermercados, tiendas, gasolineras, quioscos y otros establecimientos que permanecerán abiertos haciendo un trabajazo enorme. Y esperemos que se recompense el trabajo de ellos y el de todas las personas que teletrabajan cuando empiecen las vacas flacas. Por cierto, hay otro colectivo que no para y es el de los periodistas que siguen al pie del cañón como Granada Hoy, en papel y en la web dando más y mejor información a todas horas.