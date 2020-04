¿Venden geles para cerebros?

Yo, antes de esta crisis del coronavirus, empezaba los periódicos de papel por la última página, donde solía haber entrevistillas y columnas interesantes. Luego lo leía de atrás para adelante porque todo lo que me interesaba estaba en las últimas páginas. En la televisión veía los programas que iba a ver por la noche y en las páginas de Cultura también me paraba porque me atrae el mundo de la literatura, el cine y las artes en general. Los obituarios también los leía casi todos. Ahora hay más obituarios de lo normal. Luego me paraba en la sección de Deportes, ya que también me interesaba, aunque menos, el fútbol y los tejemanejes que en su entorno se forman. Y por supuesto cuando ganaba el Atlético. En las páginas de Economía no solía pararme mucho, entre otras cosas porque no la entiendo. Si acaso leía eran solo las noticias que interesaban a mi bolsillo. Sí me gustaba la Opinión, en donde escriben los columnistas que me gustan. Y dejaba para lo último la Política, a la que apenas hacía caso porque todo eran declaraciones de políticos ineptos que no se merecen ni que se les escuche.

Más de una vez he criticado que los periódicos dediquen sus portadas y sus primeras páginas a la Política, cuando hay una gran cantidad de gente que pasa de ella.

Pero ha llegado el coronavirus y lo mismo que está infectando a miles de personas, ha infectado a los periódicos. Abras por donde los abras, siempre se alude a la pandemia y de cómo está afectando al deporte, a la economía, a la cultura, a la televisión… Si hay entrevistas son a epidemiólogos y similares y si alguien escribe una columna tiene que ser con el fondo del coronavirus.

Y lo mismo ha infectado a todos los medios de comunicación y a las redes sociales, donde cualquier mensaje que recibes tiene que ver sobre esta pandemia que, seguro, nos dejará a más de uno majara. Por supuesto que sé que los medios de comunicación deben de atender antes que nada a la actualidad, pero dos meses de la misma actualidad son muchos.

Por eso yo creo que ahora lo que necesitamos, como higiene mental, son más contenidos que no tengan nada que ver con la pandemia por la que estamos pasando. Lo mismo que nos lavamos las manos con gel, debemos de lavar de vez en cuando nuestro cerebro. Me temo.