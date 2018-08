No, no me refiero a los viajes vintage que ahora realiza el tren turístico Al-Ándalus tan ricamente -por lo de lujoso- por la vía de Moreda, sino al futuro ferroviario que nos espera a los granadinos si es que queremos viajar en tren a Madrid, o incluso a Almería.

Y es que, una vez incumplidas sistemáticamente todas las promesas sobre el AVE a Granada por los distintos gobiernos, por sensibilidad o por hartazgo ante las demandas granadinas, el Gobierno va a obsequiarnos con unos viajes vintage y a reabrir, casi 12 años después, la línea de tren de Moreda, tras más de 3 años de aislamiento ferroviario de Granada.

Y para que los viajes sea lo más vintage posible usarán los añorados Talgos 4 que ya cubrían ese servicio cuando se canceló en 2006, y que tardarán la friolera de 5:30 horas de Granada a Madrid, para que nadie dude de que se trata de un auténtico pack vintage.

Un premio vintage para contentarnos por el abandono que padecemos. Y las 5:30 horas, una nadería… podremos disfrutar de un intenso viaje al pasado del que no gozan ni malagueños ni sevillanos, que van en AVE a Madrid en sólo 2:30 horas, qué estrés…

"Un trayecto del siglo XX para el siglo XXI" es un perfecto slogan para el viaje al pasado que nos espera, que ni tan siquiera operará hasta octubre o noviembre, y será más tarde seguro.

Pero no piensen en que es un provisional y molesto apaño, seguro será una experiencia vintage inigualable que atraerá a los frikis del tren viejo -que no antiguo- y que viene para quedarse hasta el siglo XXII.

No obstante, esta feliz vuelta al pasado tecnológico se hace complicada para los maquinistas, a los que encima tienen que formar previamente a su bienaventurado estreno vintage, que será más vintage todavía si los pasajeros deciden viajar de Granada a Almería, en donde nos van a endosar unas máquinas aún más antiguas traídas de Extremadura.

Una dicha completa que distraerá nuestra atención de la chapuza del AVE a Granada, cuya llegada es tan incierta como la del fin del mundo, máxime cuando la línea seguirá cortada hasta diciembre y el contrato con el bus-transbordo que sufrimos desde abril de 2015 se ha prorrogado hasta febrero de 2019. En fin, la intención es mantenernos ilusionados con la llegada de un AVE que llegó a Sevilla hace 26 años y a Málaga casi 11.

Pero no desesperen, nuestro futuro ferroviario pasa por viajar en una auténtica máquina del tiempo al siglo XX para llegar a Madrid en 5:30 horas. Disfruten de su viaje vintage.