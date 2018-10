La Virgen en el diván del psicoanalista

Es comprensible el malestar de los vecinos del centro de Granada por el continuo discurrir de las innumerables procesiones que, fuera de todo tiempo litúrgico, invaden las calles de la ciudad. Pero la que realmente tiene que estar cabreada es la Virgen y a punto de acudir a la consulta de algún psicoanalista lacaniano. Porque no es que la mujer tenga el yo escindido, es que lo tiene confundido, multiplicado, disperso. Todo el mundo aspira a conocerse a sí mismo. Primero, en la adolescencia, es un deseo imperioso. No hay joven que no aspire a ser él mismo. Cuando todavía uno no ha salido del capullo, ya quiere tener un ego tan labrado como el que pueda tener cualquier anciano de la ley, lleno de experiencia y de conocimientos. A los ancianos les sucede algo parecido. "Me gustaría tener 17 años y saber lo que sé", suelen repetir. La lucha por la vida -entre el azar y la necesidad- te va esculpiendo una personalidad, un yo, con el que te toca cargar lo que te queda de existencia y al que crees conocer más o menos bien. Aunque también hay personas que confiesan que sólo saben con certeza que no saben nada, ni sobre sí ni sobre los otros. Así las cosas, llega la piedad popular -amparada por la jerarquía que padece una fuerte adición, una dependencia extrema, del gentío, auténtico opio del clero y de todo individuo que tiene el mono del poder- y se dedica a hacer de relaciones pública entre las diversas advocaciones de la Virgen y a presentarlas entre sí para que se vayan conociendo. Nadie oyó, que yo sepa, quejarse a la Virgen de que cada vez se desconocer más a sí misma o de que se siente como una extraña en su fuero interno; en definitiva, si alguien hubiera oído a la Virgen confesar desesperada que no sabe ya quién es, se sabría. Sería de conocimiento público. Seguro que la Señora no está interesada en recibir la visita de las otras vírgenes. Pero cada vez que a unos cofrades se les ocurre comprarle una corona a su titular, organizan una procesión y visitan a las otras imágenes de la localidad para restregarles la joya. Me temo que la Virgen, con tanto meneo, va a terminar por no saber ni cómo se llama: ¿Concepción, Natividad, Anunciación, Encarnación, Presentación, Visitación, Purificación, Expectación, Esperanza o Asunción? Con tanto visiteo y presentaciones, me la van a volver loca.