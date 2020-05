Con 'B' de Virus

No se confundan. Virus se escribe con letra v (se lee: uve), aún cuando si nos hubiera dado por escribirlo con letra b, (se lee: be), al oír su pronunciación el resultado sería el mismo. Es decir, escucharíamos un fonema consonántico bilabial sonoro quizás algo más oclusivo o cerrado en el caso de la uve que de la be, pero en realidad prácticamente inapreciable para los ciudadanos que hablan el idioma castellano a este lado del Océano Atlántico. Al otro lado del charco, con gran inteligencia, dieron por decir que había dos bes, la larga y la corta, y zanjaron el problema. Seguro que mí admirado Marcos Mundstock podría componer un gran poema para que Johann Sebastian Mastropiero compusiera su música. ¿Cuándo podremos volver a verlos, queridos Les Luthiers, aunque ya sin Marcos?

La pregunta anterior tenía una respuesta cierta antes del 14 marzo: el grupo argentino tenía anunciada su actuación a mitad de noviembre en la ciudad de Granada. Puede que alguno de ustedes hasta tenga entradas reservadas. Empero después de los idus de marzo, ya no estoy tan seguro. Y, oiga, ¿Qué pasa con mis entradas y con mi dinero? ¿El aforo del Palacio de Congresos seguirá siendo el mismo? ¿Hay alguna alternativa?

Ya saben ustedes que, según nuestro presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón, el presidente A, no hay plan alternativo, no hay ni plan be ni por supuesto plan uve. Seguiremos encerrados hasta que cumplamos los requisitos de las cuatro fases. Es maravilloso comprobar que para contar tengamos que empezar por el cero. Habría que cambiar el curriculum educativo de las matemáticas. Y por supuesto modificar también el de lengua castellana. Ya no se hace descenso, se desescala; ni se hacen pruebas, exámenes o ensayos, solo y tan solo se hacen test. Aunque sean de mala calidad, básicamente falsos. O quizás embusteros y mentirosos, o simplemente sesgados por un informe de expertos que nadie conoce y que discrimina a unas regiones por razones falsamente científicas.

Me pregunto con temor qué plan B tiene nuestro país para eso que dicen será la nueva normalidad. ¿Seguir haciendo colas en todos los sitios para comprar, al puro estilo soviético años 60? ¿Esperar a que lleguen los turistas de ningún sitio para que el turismo se reactive? ¿Qué hará nuestra ciudad sin bares, sin turistas, sin estudiantes universitarios? ¿El único plan es seguir a nuestro presidente A? ¿Quién propone un plan V, digo B? Vale (del latín: consérvate sano).