El espectáculo que está dando el equipo de gobierno local de Granada cada día toma un cariz más bochornoso a la par que se torna en vodevil que debería sonrojar a sus miembros. Pero en vez de eso, la única decisión que han tomado los ediles gavioteros -más bien alimocheros- es la de no fotografiarse con el alcalde. Y ¿qué se puede esperar de quienes reciben órdenes directas del campeón del mundo de lanzamiento de hueso de aceituna?

Pero el problema no es sólo a qué voz de su amo responden ¿la de un murciano, un palentino o un malagueño-barcelonés?, sino peor aún, ¿qué saben sus amos de Granada, de los granadinos y de cómo solucionar nuestros problemas? Nada. ¿Y Arrimadas o Hervías? Más nada.

Esto sólo ocurre en Granada, y no por desdicha, sino por votar a quienes nunca han trabajado por y para Granada, sino sólo en beneficio propio con el único objetivo de conservar sus sillones, sueldos, dietas, coches oficiales... El provecho propio es el alfa y el omega de estos nefastos regidores que no nos representan sino sólo a ellos mismos, y que llevan hundiendo a Granada desde que desgraciadamente aparecieron en nuestras vidas bajo el disfraz de "Salvadores".

Pero los granadinos deberíamos aprender la lección después de tan vergonzoso show y no olvidar que votaremos de nuevo en dos años, y que estos politicastros de salón y foto deberían ser castigados en las urnas y no ser reelegidos. Nada han hecho ni harán por Granada, sólo servirse de lo público en vez de ser servidores públicos. Ni vocación de servicio público, ni ética pública, ni compromiso con Granada y los granadinos. Esperemos que los votantes no se olviden de estos dos ominosos años ni de los otros dos infames que nos quedan.

Y no olvidar es imprescindible para que no se repita un mandato local tan nefasto, tan inútil, tan vergonzoso como éste. El voto que no olvida es esencial para cambiar Granada de una vez, porque si ante la urna nos volvemos a olvidar de lo que está pasando en nuestra tierra, nunca progresaremos ni saldremos de esta situación de ostracismo y postergación.

Granada necesita savia nueva, ética y con vocación de servicio a la ciudad y sus habitantes, gentes que no vivan de la política y cuyo credo no sea el beneficio propio y del partido, sino sólo el beneficio de los granadinos. Tal perfil no existe en estos políticos de profesión, sólo puede surgir de la sociedad civil. Y, como sociedad civil, ésa es nuestra misión, erradicar la incompetencia y la ausencia de servicio público de la política para dar paso al compromiso real y efectivo con nuestra tierra. El voto no puede olvidar…