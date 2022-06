Vox lo pone muy difícil

Los debates televisados mueven algunos votos, y sobre todo refuerzan las lealtades. Mañana lunes está convocado el segundo debate de la campaña andaluza en Canal Sur. Después del primero, organizado el lunes pasado en TVE, ha quedado la sensación de que el debate fue como un surtido de pequeños mítines, ya que los participantes repiten una y otra vez lo que les han preparado sus asesores, y no se comprueba nada, y se puede mentir por la cara, etcétera. Pero el lunes pasado quedó de manifiesto algo importante: será complicado para Juanma Moreno formar gobierno en la Junta de Andalucía, excepto que consiga la mayoría absoluta por sí o con Ciudadanos. Con Vox lo tiene francamente difícil.

En el primer debate vimos una contienda por triplicado. Tres debates en uno. El del populismo, entre Macarena Olona, de Vox, y Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía. El de los segundones, entre Inma Nieto, de Por Andalucía (o sea, de Unidas Podemos), y Juan Marín, de Ciudadanos, que salió como peón de confianza del presidente para lucirse en la briega. Y el de los primeros espadas, Juanma Moreno, del PP, que iba de figura del cartel, y Juan Espadas, del PSOE, que se desubicó como primer espada, valga la redundancia. Ambos tenían el objetivo de salir del ruedo televisivo sin cornadas. Nada de enfermería. Y no arriesgaron para buscar la puerta grande.

Aparte de las ocurrencias y paridas que deparan estos encuentros electorales, se vio que Vox sería un mal socio de gobierno para el PP de Juanma Moreno. Tan malo que es preferible que no se asocie. Aparte del histrionismo y la sobreactuación de Macarena Olona, soltó ideas imposibles de aceptar para Juanma. Se situó claramente en la línea de la ultraderecha europea, tipo Macarena Le Pen. Con lo cual ha macronizado más a Juanma.

En ese contexto, un acuerdo de gobierno parece inviable. Dependerá del resultado, por supuesto, pero si Juanma Moreno no llega a la mayoría, y si el PSOE de Juan Espadas no le permite gobernar en mayoría minoritaria, lo más coherente (y lo menos malo) sería repetir las elecciones. Por eso, la última semana de campaña resultará decisiva. Quizá los candidatos, incluido Juanma Moreno, deberían centrarse en lo que preocupa a los andaluces, como los precios de los alimentos inflados, el timo de la gasolina, el gas en peligro por culpa de Pedro, y todo lo que desvalija la cartera. No sólo en lo que les aconseja su troupe de campaña.