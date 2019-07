Vuelve el soterramiento

Vendrá agosto, vendrán las vacaciones, y luego lo hará septiembre, y empezará el curso político que, en materia ferroviaria, ha dejado un avance de lo que puede ser. El alcalde Luis Salvador ha levantado la liebre con el soterramiento de las vías del AVE, y aunque prudente al no avanzar nada, ya dejó una frase, una palabra, que a buen seguro va a poner de los nervios a La Chana y a La Rosaleda. Mentar "alternativa al soterramiento" es resucitar a la Marea Amarilla, calmada, apaciguada en los últimos tiempos, casualidad o no. Ya ha reaccionado el PSOE en redes sociales y algún vecino que ha dado un tiempo de querencia a la llegada de la Alta Velocidad, pero que no se olvidan de que el tren tiene que entrar en la ciudad bajo tierra. Salvador ve que hace falta arreglar este asunto, pero también unas arcas municipales bajo mínimos. Volvemos al tiempo de las propuestas y de las ideas, de aquellas estaciones en el Cerrillo de Maracena (a través de La Chana), en Neptuno o vayan ustedes a saber. Pero es cierto que hay que abordar ya el tema, que la estación da ya el cante. Que haya consenso y no otros diez años de broncas y desacuerdos.