Vuelven los paraguas

Ya lo dijo Bécquer, "volverán los oscuros paraguas a tu balcón a anidar"... bueno, quizá eso no lo dijo el poeta sevillano, pero lo cierto es que muchos granadinos han tenido que buscar por toda su casa hasta encontrar sus paraguas después de los buenos días de sol que ha disfrutado la provincia. Marzo ha arrancado en Granada con lluvias que, aunque no demasiado fuertes, sí que han provocado que los paraguas regresen, si no a los balcones, sí a las calles de los municipios.