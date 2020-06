Se preguntaba Pink Floyd en The Wall si alguien recordaba a Vera Lynn. Décadas después, el público lo dejaba claro aplaudiendo el disco con el que la cantante celebró su centenario. Durante la II Guerra Mundial fue The Forces'Sweetheart -la novia de las Fuerzas Armadas- y un icono de la resistencia y la fortaleza británica ante los nazis. Su fallecimiento a los 103 años ha inundado las portadas de la prensa y los informativos de radio y televisión en un país que siempre ha sabido honrar a sus héroes.

La movilización femenina fue fundamental en la victoria aliada. Las mujeres coparon las fábricas y los servicios auxiliares durante toda la guerra, lucharon y espiaron. Vera Lynn, nombrada Dama del Imperio Británico por la reina Isabel II, recorrió todos los frentes animando a las tropas. Como contó en una entrevista, "era muy importante llevar entretenimiento a los chicos". Cada vez que uno de aquellos jóvenes británicos subía a su Spitfire para defender a su patria de los stukas de la Luftwaffe, lo hacía con la melodía de We'll meet again muy fresca en su memoria. La voz dulce y cadenciosa de Vera Lynn resonaba en la BBC: "Nos volveremos a ver, no se cuándo, no sé dónde, pero sé que nos volveremos a ver algún día soleado". En los aviones de la RAF y en los tanques del ejército se pintaba su nombre, "Vera". Y el propio Churchill reconoció que sus canciones habían hecho por la moral de los soldados más que algunos de sus más alabados discursos. Imagino la emoción de las tripulaciones de la RAF cuando volvían a casa desde el continente, muchas veces renqueantes y maltrechas, y distinguían en el horizonte los imponentes acantilados de Dover, a los que la voz susurrante de su adorada Vera Lynn dedicó otro de los himnos de la guerraThe White cliffs of Dover. Cantó en las celebraciones del Cincuentenario del Día de la Victoria, lo hizo diez años después y podría haberlo hecho este año que se cumplen setenta y cinco.

Vera Lynn volvió una vez más a la memoria de todos cuando en abril, la reina recurrió a su canción más popular para pedirle a los británicos determinación ante la pandemia y recordarles que cuando pase, nos volveremos a ver. Cada vez son menos los testigos vivos que nos quedan de aquellos durísimos años que no debemos permitir que se repitan. En sus propias palabras: "Siempre debemos recordar, nunca debemos olvidar, y debemos enseñar a los niños a recordar".