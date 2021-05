De Wuham a Delhi

Lo que se está viviendo en la India es un auténtico apocalipsis. Cada día están muriendo más de 2.600 personas y se contagian 380.000 más. Miles de enfermos están haciendo cola a las puertas de los hospitales para ser atendidos, pero los propios doctores les prohíben entrar debido al colapso que ha reventado todos los centros. Necesitan bombonas de oxígeno líquido que los fabricantes no dan abasto para surtirles, por lo que las entregas son insuficientes e inestables. La India tiene 1,4 miles de millones habitantes y hay diferentes clases sociales unidas por un mismo sentimiento: el miedo. No es lo mismo estar confinado en una casa de clase social pudiente en la que puedes vivir en habitaciones separadas a tener que compartir varias personas la misma estancia. Los contagios se multiplican por familias enteras que se contagian aún estando confinados en sus casas. No hay nadie en las calles de Nueva Delhi y el pavor se visualiza en el humo de las miles de incineraciones. ¿Por qué esta ola, en la India, está desatada? La respuesta es que hay elecciones en varios estados y los políticos , para no perder votos, abrieron la mano permitiendo que se celebrasen bodas, eventos deportivos y hasta el festival Kumbh Mela donde millones de devotos celebran, durante días, el ritual de purificación con baños en el Ganges. Las autoridades aseguraron que había que entregar pruebas de PCR para poder cumplir con el ritual, pero es difícil creerlo, más cuando los fieles aseguraban que el agua mataría al virus. De un caso en Wuham, cuyo origen aún está por determinar, se desató una pandemia mundial que tratamos de matar a pinchazos. Ahora, ya tenemos en nuestro país 9 casos: 8 en Vigo y el de una mujer que ha regresado de un viaje a la India a quien los facultativos de Valencia le siguen haciendo pruebas para confirmar el tipo de virus que podría padecer. En la India se han detectado tres nuevas mutaciones que según los científicos son más virulentas: L452R, la E484Q, cuyo potencial se desconoce, y la P681R, que es la que más alarma genera. La OMS ha confirmado que el virus indio ya se ha trasladado a 19 países, entre ellos, España. El apocalipsis que se vive en la India se combate empezando desde el principio: aislamiento, distancia social, mascarilla, higiene y vacunas. Allí no hubo vigilancia. Debemos incrementarla en España levantando un muro de protección ya que lo que más asusta es que la OMS ha confirmado que la vacuna no frena ninguna de estas variantes del coronavirus.