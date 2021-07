Yunus Emre (ca. 1241-1320) fue un poeta y místico que por primera vez se expresó en la lengua turca, a diferencia de lo que se conocía en ese momento de escribir poesía en persa o árabe.

El idioma turco pertenece a la rama de las lenguas oghuz y forma el subgrupo sur occidental de las lenguas túrquicas. Es oficial de Turquía y lengua cooficial en Chipre, en la diáspora se extendió por unos 30 países. En la actualidad tiene alrededor de 70 millones de hablantes. Durante la Edad Media y hasta la Edad Contemporánea se escribió en caracteres árabes, hasta que en 1928 que se estableció escribirlo con caracteres latinos agregando algunos signos diacríticos.

La poesía de Emre es inclusiva, trata del amor sin distinguir religiones, etnias o razas. Su concepto de paz, tolerancia, naturaleza y fraternidad la hacen universal, adalid de la igualdad y la justicia social.

Sus poemas siguen siendo populares hoy en día de la misma manera que los recitó en su época a la población rural pobre del centro y oeste de Anatolia.

Este año de 2021 conmemoramos el 700 aniversario de su muerte y, por este motivo, ha sido reconocido por la UNESCO como el Año de Yunus Emre y en Turquía se ha desarrollado la campaña: 'El turco, una lengua mundial'. En 2007, el gobierno turco creó el Instituto Yunus Emre para la promoción internacional de la lengua y cultura turcas, tiene una sede en Madrid.

Entre su bibliografía en lengua española podemos recomendar: Emre, Yunus, Antología poética (edición de Süleyman Salom), Universidad Autónoma de Madrid, 1974; Emre, Yunus, Poemas, Editorial Hiperión, 1992, edición bilingüe turco-español, traducción: Ertugrul Önalp. En 2018 se editó en gallego Diván (antoloxia), traducción y estudio de José Carlos Matos Bugallo; y el compositor Mùrat Malay estrenó en 2008 la obra: Yunus Emre Symphony.

Dentro del FEX del Festival Internacional de Música y Danza de Granada esta tarde de domingo, en el Corral del Carbón, podremos disfrutar del grupo Labyrinth Ensemble y Ersin Adigüzel con la tradición de la poesía y música de Yunus Emre.

El sufismo, corriente mística del Islam, y las posteriormente en la etapa morisca. Muchas de las tradiciones de los moriscos las recogerá el pueblo gitano.

Para finalizar, recordemos un paralelismo muy curioso. En un poema que recoge la tradición sufí Yunus Emre recita: "Un corazón que no siente amor / es solo una piedra… / los devotos deben ahogarse en ese mar; / Los sabios también deben sumergirse / para sacar las mejores joyas», y La Niña de los Peines canta de la forma más flamenca posible: «Fui piedra y perdí mi centro / y me arrojaron al mar / y a fuerza de mucho tiempo / mi centro vine a encontrar / fui piedra y perdí mi centro / y me arrojaron al mar".