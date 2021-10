Otra absolución más

Por fin. Encontré una noticia que sólo era noticia. Sin comentarios, sin implicaciones ideológicas. Lo que llamábamos objetividad. Lo consigue Noelia Gómez Mira en páginas de este periódico. Reléanla y después opinen. Pienso que redacciones como aquélla contribuyen a recuperar la credibilidad y confianza que un lector debe tener en el medio informativo. Y no, como ahora, perdida y desterrada por tanto fake y mal uso de las redes sociales.

Noelia relató la absolución, una más, del exalcalde Pepe Torres, la concejal Isabel Nieto y de un FUNCIONARIO de Urbanismo (respeto su identidad, pero escribo con mayúscula por excelente el trabajo que siempre desarrolla en el Ayuntamiento de Granada). Pero en columna de opinión suscribimos valoraciones. Como la que habrá llevado a cabo en el acto de juicio oral el Magistrado para, no sólo absolver, sino condenar en costas a la acusación popular. Para hacernos una idea, el porcentaje de condenas en costas a la acusación en el ámbito penal no debe ir más allá del cinco por ciento. La sentencia dedica más de dos folios a justificar su imposición: "La acusación popular es la única responsable de que el proceso haya llegado al juicio sin sustento probatorio mínimamente razonable, a lo que se añade los perjuicios morales y económicos en que se han visto los acusados".

Si ello es así, y lo será cuando forma parte de la motivación judicial, deberíamos reflexionar acerca de la posibilidad de regular estas cuestiones legislativamente, cercenando que puedan formar parte del oscuro juego político. Hace algún año, afirmaba que si una acusación produce el cese en la ocupación del cargo público, y la absolución no puede reponer su reocupación, el Estado y/o la acusación particular o privada puede incurrir en responsabilidad y, cuando menos, posibilitar el acceso indemnizatorio. Si no, seguiremos permitiendo la perversión política de justicia. Bueno, algo de reparación-remiendo hay en la sentencia.

La resolución pone de relieve otra cuestión ¿Debe dimitir un político ante una denuncia penal? Hasta ahora nuestros políticos-legisladores opinan según la dirección que lleve el río. Pero precisamente esa subjetividad es la deneznable y a la que debemos poner coto. Soy partidario de la no dimisión, de la presunción de inocencia de la investigación penal, sin que ello conlleve dimisión alguna, salvo dos situaciones: inicial, por adopción cautelar en sede judicial de la suspensión del ejercicio de funciones públicas (casos de flagrante delito, etc), y, posterior, la formulación de escrito de acusación provisional por el Ministerio Fiscal. En cualquier caso, la dignidad de la función pública obliga a su urgente regulación legal.

Por lo demás, "relato esperpéntico", "pasquín folletinesco"…, han pasado cinco años desde aquellos hechos y del total de nueve piezas en que se disgregó las investigaciones, cinco se han juzgado o archivado de manera absolutoria. Quedan cuatro. Y algunos años más…