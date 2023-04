A veces da la impresión de que estamos invadidos por los monopatines. No pocos campan a sus anchas por las aceras como si Granada fuera una ciudad sin ley... al respecto. No hay duda de que algunas veces suponen un riesgo para los viandantes. Por eso se agradecer ver una imagen como ésta en la que el 'monopatinador' opta por ir a pie por un lugar que no es la calzada.