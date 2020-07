El acuerdo en Europa

Auna hora casi taurina, de las 5:30, sólo que de noche, se aprobó en el Parlamento Europeo un paquete de ayudas de 750.000 millones de euros de los que 390.000 millones serán subvenciones y 360.000 millones serán para créditos. De ellos, España recibirá 140.000 millones del fondo de recuperación, de los que 72.700 millones serán en subsidios. Esto, de lo que se ha vanagloriado el presidente Sánchez, calificando de "naturaleza histórica" el acuerdo conseguido, gracias a su "trabajo extenuante, con un resultado extraordinario" y "sin ninguna aportación del PP de Casado" ha hecho que le haya recibido con aplausos todo su Gobierno que lo esperaba a su vuelta de Bruselas, en un acto, organizado por su jefe de gabinete, Ivan Redondo, y grabado y remitido para comenzar el telediario, según nos contó el presentador del de Antena 3.

Aparte de anécdotas, y siendo muy comprensible el entusiasmo de Sánchez y su Gobierno, porque la ayuda es asegurarse prácticamente acabar la legislatura, el acuerdo es bueno por España y así ha sido enjuiciado por los principales periódicos. Así, El País lo califica como uno de los grandes momentos de la Europa comunitaria. En El Mundo se dice que se ha aumentado el control sobre las reformas que los gobiernos deben realizar y se activa un sistema de freno de emergencia, que excluye el recurso del veto. No se oculta que se trata de un gran fondo europeísta, con una vigilancia que Sánchez e Iglesias esperan sortear. Los fondos los conseguirá Europa, acudiendo a los mercados y captará hasta 750.000 millones para ayudar con préstamos, pero también con 390.000 millones de transferencias que serán ayudas directas que no hay que devolver y que no se computarán para el déficit de la deuda pública. Hasta los 72.000 millones de euros, según ha desvelado el presidente Sánchez. Habrá que hacer un plan nacional de reformas y remitirlo a Bruselas y el dinero irá a proyectos, no a países, regiones o ciudades. Los planes serán evaluados por Bruselas y aprobados por los 27 ministros. Después se hará una evaluación de lo que ha pasado. Importante consignar que le han dicho a Sánchez que mantenga la reforma laboral que llevó a cabo Rajoy y que "actúe sobre el sistema de pensiones". Como dice El País: "Facilita a Sanchez los presupuestos, pero complica su plan de reformas." Hay preocupación entre los agricultores andaluces por los recortes en la PAC. Este año se reducirán en un 9,6 %, por lo que Asaja valora negativamente el acuerdo. Es buena idea la del presidente de la Junta de que el reparto se haga en una conferencia de presidentes autonómicos.