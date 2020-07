No sin mi aire acondicionado

Cuando llega el invierno se habla mucha de la pobreza energética de los hogares que no tienen calefacción para soportar el frío. Está claro que es más peligrosa la cuestión invernal, pero no se habla de la pobreza energética cuando llega el verano en hogares con menos recursos que no disponen de aire acondicionado en ciudades como Granada. Es cierto que ahora se debate sobre si los aires contribuyen a propagar el virus o a suspender las partículas, pero qué menos que en pleno siglo XXI en la canícula granadina todos los ciudadanos puedan meterse un rato bajo el aire, aunque también hay a quien no le gusta porque se resfría o prefiere el ritmo del ventilador. Según un estudio, en Granada solamente tres de cada diez casas dispone de climatización, por debajo de ciudades cercanas y tan calurosas como Sevilla, Córdoba y Jaén, donde el porcentaje es bastante más alto. En estos días en los que cae fuego y se hace difícil respirar con la por otra parte obligatoria mascarilla, reivindicamos el aire acondicionado. No sin mi aire, que alguien enchufe el 'pescanova'.