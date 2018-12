Las alas de Clarence

No sé si avanzamos hacia el fin de nuestra civilización. Pero estoy convencido de que en Navidad todos nos sentimos orgullosos de ella. Aúna los valores en los que creemos aunque no siempre los practiquemos o incluso renunciemos a ellos. Nuestra memoria común es la del Belén y la zambomba, la del coro de la iglesia y la de los Reyes Magos. La del Niño Dios que nace en un humilde pesebre donde le adoran un puñado de pastores. En nuestros belenes hay lavanderas, herreros, carpinteros y gente sencilla. No hay más poderoso que Herodes y no es el personaje más popular del Nacimiento. Ni los corazones más duros pueden evitar sentir un escalofrío escuchando Noche de Paz. Fueron sus acordes, provenientes de las trincheras alemanas, los que dieron pie a la Tregua de Navidad de 1914 en la que soldados de ambos bandos se reunieron, en tierra de nadie, a compartir cigarrillos, chocolate y villancicos como nos cuenta Christian Clarion en Feliz Navidad.

Nuestra Navidad es de cine. Es Pepe Isbert, con la voz cascada, buscando a Chencho en el mercadillo de la plaza Mayor y Críspulo pidiéndole al rey Mago que le cambie los juguetes por su hermano extraviado. Y Cassen paseando la estrella de Belén en su motocarro a las órdenes de López Vázquez en Plácido. Y los Gremlins, el Grinch y Sólo en casa. Y siempre, Mr. Scrooge y los fantasmas del pasado, el presente y el futuro. Nunca veremos tanta emoción como la del Santa Claus que encarnó Edmund Gwenn en De ilusión también se vive, para convencer de su existencia a una pequeña y pizpireta Natalie Wood. Ni más ternura que en la navideña historia de amor de El bazar de las sorpresas de Lubitsch.

Pero si la Navidad tiene un nombre y un lugar son los de George Bailey y Bedford Falls. James Stewart, desgarbado y bondadoso, encarna la grandeza de quien renuncia a su propio interés por pura coherencia con sus principios. La familia que educa en valores y el banquero honrado que los lleva a gala. El amor incondicional de su esposa y la recompensa que recibe de sus amigos a los que nunca ha fallado. Todo un tratado de los valores que han hecho grande nuestra civilización, llevado a la pantalla como una fábula, con el pulso inconfundible de Frank Capra. No dejen de volver a verla y llorar de emoción junto a quien más quieran y con quien más comparten. Yo lo haré una vez más.

Y si en estos días escuchan una campanilla, ya saben… ¡Feliz Navidad!