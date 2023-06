Es raro que te llame Alberto porque de natural no me sale y convendrás conmigo que lo que me ocurre con eso le pasa también a un montón de gente. Creo que es así porque el encuentro que se tiene contigo ahora es puramente casual y por descarte, no te ofendas. Lo normal sería llamarte Feijóo, para ubicarnos, pero, como lo que pretendo es más personal, a ver si tuviera suerte así y sirviera de algo, seguiré con tu nombre de pila.

Mira, con casi toda seguridad, te va a tocar gestionar esto. Hay en esa suerte algo de mérito tuyo, pero mucho, muchísimo, de castigo al otro (ya sabes, lo que le escribí antes a Peter, que ni credibilidad ni confianza). Como hay mucho castigo, tendrás un caudal de voto prestado enorme. A ver, no digo que no haya convencidos, que vean en tus capacidades y en tu gestión anterior en Galicia mimbres válidos para hacer un cesto decente, pero, si lo consigues finalmente, la mayor parte de lo que te catapulte será un préstamo bajo la premisa triste de saber que con el de ahora ni a la vuelta de la esquina y contigo a ver qué tal. Depende de ti, Alberto, concitar más esperanza, porque, al final, las elecciones buenas se fundamentan en la capacidad de entusiasmar y anticipar un futuro mejor. Por eso, porque me preocupan los días que quedan hasta las elecciones, pero me preocupan más los que vengan después, me tienes, como a muchos, desconcertado.

Me dirás que es difícil gestionar los deseos de tus subalternos por acabar con las migajas territoriales de tu rival, casi completamente derrotado por sí mismo, pero o controlas el tema o corres el riesgo de que se te vaya de las manos y, lo que es peor, de que perdamos todos la mayor aspiración que se ventilará en estas elecciones: el regreso de la normalidad por la moderación, que ahí es donde está el quid de la cuestión. Venimos, Alberto, de cinco años locos, marcados por la radicalidad y la soberbia; no es de buen tino apear una radicalidad con otra, sustituir un trágala de Podemos por un trágala de Vox.

Te debiste quedar firme en la lista más votada y, así, 1) cumples, sin duda, ni trampa ni cartón y 2) le quitas la única campaña que le queda. Lo de Valencia (sé que hay más y peores pactos) es un regalo gratuito. Después te salen las estupideces de indocumentados machistas irredentos y tienes que apagar fuegos que avivan miedos razonables. Lo de Barcelona, Alberto, o lo de Vitoria, es el camino acertado: ni agua al radical, venga de amarillo, de morado o de verde.

Queda poco para un cambio probable. No puedes impedir que tu linde verde tenga apoyos, pero sí puedes decidir no usarlos y decirlo. Eso funcionaría, porque calla bocas y aligera el insomnio. Plantéatelo, sobre todo, si la gente no te llama Alberto.