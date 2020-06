El alcalde me hace saber

El alcalde de Granada, Luis Salvador, me ha enviado un guasap con el que me hace saber algunas consideraciones sobre la tala de árboles en las calles Palencia y Arabial, que yo critiqué en un artículo reciente. En el mismo lo incluía en el ranking de los alcaldes arboricidas que ha tenido esta ciudad. Yo sé que ese es un proyecto antiguo y que fue aprobado cuando él aún no era el primer edil de Granada, pero todo se puede reconsiderar, siempre y cuando haya un buen número de ciudadanos que no estén por la medida. Me hace saber el señor alcalde que el proyecto viario incluye la retirada de 197 ejemplares arbóreos existentes, principalmente olmos, "debido a su mal estado de conservación y desarrollo vegetativo", y la plantación de 340 ejemplares de grevilleas, jaboneros y acacias de Japón. Espero que no haya una comisión municipal que tenga que ir a Japón a por los árboles, que capaces son.

Me hace saber el alcalde que los árboles que se van a quitar están muy pegados a las fachadas y que tienen un crecimiento muy limitado. Y finalmente me hace saber que hay un dato muy interesante que, según él, no hemos tenido en cuenta los periodistas y los ciudadanos que se oponen a la tala. Y es que, según él, renovar árboles implica incrementar la tasa de absorción de carbono, al ir creciendo rápido los primeros años. "Ese mensaje hoy día es desconocido", termina por decir su escrito.

Entiendo que al alcalde este tema le haya explotado en la cara, como se suele decir. Pero de ahí a que trate de justificar algo que muchos ciudadanos consideran una tropelía, me parece una insensatez. Según él esos casi 200 árboles que se van a cortar (si no están ya cortados) dentro de varios años serán 300. Esa es su realidad, pero la mía es otra. Que Granada tendrá por lo pronto 200 árboles menos que ya no darán sombra a nadie y que para cuando crezcan y se pongan grandes esos que van a plantar, gran parte de los granadinos estaremos criando malvas. Largo me lo fiais, amigo. Al olmo viejo y hendido que cantaba el poeta, "con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido". A los olmos de la calle Palencia ya no le saldrán hojas verdes algunas. Para ellos no habrá otro milagro de la primavera. El señor alcalde me hace saber.