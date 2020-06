La aldea global

Todos los que hemos estudiado alguna rama de la Comunicación nos hemos topado, tarde o temprano, con el término de 'aldea global' con el McLuhan bautizó a la nueva sociedad (la de mediados del siglo pasado) hiperconectada gracias a los avances tecnológicos . La tecnología a avanzado a pasos agigantados en estos últimos cincuenta años (seguro que el canadiense no tenía entre sus cálculos herramientas como Whatsapp o Zoom), pero esto no hace más que fortalecer la idea que el sociólogo expuso en La galaxia Gutemberg y, para muestra, un botón. El asesinato de George Floyd en Minnesota, una ciudad estadounidense separa de Granada por un océano, tuvo ayer su muestra de rechazo (y con esta ya van tres) en la manifestación que acogió la Plaza del Carmen. En una época donde abundan las fake news y las teorías conspiranóicas sobre el 5G, conviene no olvidar que, pese a todos, las redes sociales y las tecnologías que las hacen posibles tienen sus ventajas, como la de hacernos vivir a todos en un pequeño gran pueblo, donde todos nos conocemos y donde, esperemos, todos cuidemos de todos.