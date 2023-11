No es la alineación indebida, es la dejadez

Ala temporada desastrosa del Granada CF en su vuelta a Primera le hacía falta, efectivamente, un ridículo en Copa. Un ridículo que, además, no es deportivo, sino administrativo. Una alineación indebida que podría haberse evitado de muchas formas porque les avisaron, en la que el equipo incluso tuvo la oportunidad de ni siquiera cometerla, y que en un afán de no se sabe qué, pero se parece bastante a la arrogancia, se ignoró o se minusvaloró. Lo peor de todo esto es que ha radiografiado perfectamente la situación que vive la entidad. Cuando todo debía ser ilusión, todo se está revirtiendo. Hay apatía en la afición, mucho hartazgo ya, y la presidenta, que es la representante de la propiedad china en el día a día, es incapaz de mostrar la más mínima empatía con quienes pueblan las gradas cada dos domingos, se gastan la pasta en la tele de pago para ver al Granada CF encajar goles una y otra vez. La alineación indebida cometida en Copa ante el Arosa no es más que un capítulo más, este dibujado, de un club hermético del que no se sabe nada. Bueno sí, que cobra suplementos que no debe y que sigue sin querer una concesión larga del estadio. Qué dejadez.