Mi amiga y los okupas

Les voy a contar una historia de miedo. El miedo que está pasando una amiga mía con unos okupas que se han metido en una casa contigua a la suya. Les detallo. Mi amiga, que no quiere que su nombre salga en el periódico precisamente por ese miedo que está pasando, se compró una casa por la carretera de Badajoz. En una urbanización que le gustó y le resultó agradable. Vivía bien, sin problemas, hasta que una familia de okupas (padre, madre y varios adolescentes) se metieron en una casa contigua a la suya y empezaron a hacerle la vida imposible.

La casa era una de esas viviendas que los bancos se tuvieron que tragar durante la burbuja inmobiliaria y que no saben qué hacer con ellas. Los okupas parecen que las huelen y saben en dónde meterse porque nadie les importunará, entre otras cosas porque la ley los protege. Los okupas han estado tres años provocando ruidos intempestivos, con enganches ilegales a la luz y al agua y malos olores debido a que dejaban a los perros días enteros sin salir de la vivienda. Una película.

La familia okupa salió hace un par de meses porque seguramente encontraron otra, pero sus hijos con sus amiguetes tienen la llave y van allí frecuentemente a organizar fiestas y a tomarla como descanso del guerrero y fumadero de marihuana. Mi amiga sale al balcón, respira y se coloca.

Un día, harta de todo, llamó a la Policía, que se presentó de inmediato. En la casa ocupada ya no había nadie. Los chicos se habian marchado. Los uniformados le explicaron a mi amiga que no podían hacer nada. Le recomendaron que cada vez que la molestaran los llamara.

Cuando se fueron los agentes, mi amiga recibió otra visita: la de la madre y la abuela de los adolescentes que, totalmente indignadas, le reprocharon con voz en grito que hubiera llamado a la Policía y le amenazaron con ir a mayores si lo hacía otra vez. Le dijeron que a ella no le importaba si la casa no era suya, sino del banco. Total, que mi amiga está acojonada y no sabe qué hacer. Se está replanteando irse a vivir a otro sitio. Así está la ley.