Los otros amigos

Dicen que el perro es el mejor amigo del ser humano (no incurramos en lenguaje sexista) y a ellos se le atribuyen todos los buenos valores: compañerismo, lealtad, inteligencia,... En el otro lado de la balanza están los gatos, que son vistos como animales ariscos y poco cariñosos y siempre se asocian a la soledad, pues ¿quién no ha oído nunca eso de "la loca de los gatos"? (esta vez el uso del feminino es intencionado). Y, pese a todo, ahí están esos malditos animales, ocupando el corazón de muchas personas que los prefieren a los canes y que ahora ahoran harán compañía a los leones de la Alhambra. Los antiguos egipcios idolatraban a estos animales, a los que emparentaban con los dioses, por lo que los trataban a cuerpo de rey, algo similar a lo que hacen con el programa CER en el monumento nazarí, aunque a buen seguro no se alcanzan los grandes lujos que debían tener los felinos entre las arenas del desierto de la antiguedad, pero al menos este equipo se encarga de cuidar, desparasitar y alimentar a estos animales, lo que ya es mucho más que muchos dueños que luego los abandonan a su suerte.